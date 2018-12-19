خط ملاحي فرنسي يستأنف نشاطه التجاري إلى ميناء عدن

المصدر: عدن - سبأنت

استأنف الخط الملاحي الفرنسي «CMA CGM»، أمس، نشاطه التجاري إلى ميناء عدن، وذلك عقب توقّف دام نحو ثلاث سنوات نتيجة حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وتعد سفينة الحاويات «CMA CGM OKAPI» هي أولى سفن الحاويات التابعة للخط الفرنسي التي دشنت أولى رحلاتها المباشرة إلى محطة حاويات ميناء عدن، كما يتزامن ذلك مع وصول ثانية سفن الخط الملاحي «تهامة للملاحة»، العاملة في ميناء عدن، سفينة الحاويات «TSS NEPTUN»، وذلك لخدمة النشاط المتنامي في الميناء. واستقبل القائم بأعمال مدير عام محطة الحاويات، فضل الحجيلي، وعدد من مديري الإدارات بالمحطة، السفينتين المذكورتين ووكلاء الخطين الملاحيين في عدن، وفي حفل الترحيب والاستقبال، أهدى الحجيلي قباطنة السفينتين ترسين ترحيبيين بهذه المناسبة.

وعبّر الحجيلي عن سعادته بعودة الخط الفرنسي لميناء عدن، والعمل على خدمة نقل احتياجات المواطن اليمني من مواد غذائية واستهلاكية، كون عودته ستسهم في تخفيض كلفة رسوم الانتظار في الموانئ الأخرى، وكذا انعكاس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع. كما أكد أهمية إضافة الخط الملاحي «تهامة» سفينة حاويات ثانية تعمل على نقل الحاويات المتعددة من ميناء جدة إلى ميناء عدن، ليصبح عدد سفن خط تهامة سفينتين تعملان بالتناوب في خط جدة - عدن.