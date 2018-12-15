اليماني: صافحت رئيس وفد الحوثيين لأنه أخي رغم أنه دمر اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طغت مصافحة بين وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات السويد بشأن اليمن وأحد أعضاء وفد الحوثي على أحداث الجلسة الختامية للمشاورات، أول من أمس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واستأثرت بنصيب واسع من الاهتمام والإشادة.

وتعقيباً على هذا المشهد الذي لم تسمع الكاميرات حديثه، أوضح اليماني في تصريح لـ«العين الإخبارية»: «عندما أراد السيد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقرب بيني ومحمد عبدالسلام قلت لا داعي للتقريب بيننا، فهذا أخي رغم أنه تسبب في مأساة الشعب اليمني».

وتابع «هذا أخي رغم أنه دمر اليمن، وأحدث الانقلاب الذي تسبب بالشرخ العميق في جسد اليمنيين. هذا أخي في نهاية المطاف».

وأوضح ما قصده بقوله: «قد يكون لك أخوة غير أسوياء في الأسرة لكنهم أخوتك، هل ترفض أن يكونوا جزءاً من حياتك. هذه حقيقتنا في الأسرة اليمنية، نتواجه ونتجابه لكن ينبغي أن نعيش في وطننا»، مضيفاً «سلام وطننا وأمن أهلنا هو منطلقنا لبناء المستقبل، والعيش الكريم تحت سقف الوطن».