وزير الدفاع اليمني يشيد بمساندة «التحالف» لبلاده

المصدر: القاهرة - سبأنت

التقى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد محمود زكي، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة، مناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، وأشاد المقدشي بما يقدمه تحالف دعم الشرعية العربي، الذي تعتبر مصر عضواً فيه، من دعم ومساندة لليمن لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن القومي العربي.

وأكد الفريق المقدشي عمق العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مثمناً الدور المصري المساند للجيش الوطني واستقبالها لأعداد كبيرة من جرحى الجيش الوطني وتقديم التسهيلات الطبية لهم.

واستعرض المقدشي مستجدات الأوضاع في اليمن، والانتصارات التي تحرزها قوات الجيش الوطني في سبيل تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين باب المندب وطرق الملاحة من تهديدات الميليشيات الإرهابية ومن يقف خلفها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع المصري، استمرار دعم بلاده لليمن في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التدريب وتأهيل القوات المسلحة اليمنية والتسليح ومكافحة الإرهاب، مبدياً استعداد مصر في التعاون مع اليمن في علاج جرحى القوات المسلحة اليمنية.

وفي لقاء آخر مع نظيره السوداني الفريق أول عوض بن عوف، بالقاهرة، أشاد المقدشي بـ«التضحيات الجسيمة للجيش السوداني في اليمن، الذي امتزج دمه بالدم اليمني للانتصار على المشروع الإيراني الذي يهدف إلى زعزعة أمن المنطقة ويهدد منطقة الممرات الدولية في البحر الأحمر».

ونوه المقدشي بـ«المواقف الأخوية للسودان قيادة وحكومة وشعباً، عبر مشاركتها الفاعلة في دول التحالف الداعمة للشرعية، وتضحياتهم وشجاعتهم لدعم ومساندة الجيش الوطني لدحر الميليشيات»، معتبراً أن «هذه المواقف ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني».

من جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية، ومساندة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، مشيراً إلى أن السودان مستمر في دعم الجيش الوطني حتى يتم تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي.