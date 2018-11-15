قرقاش: نرحب بعقد محادثات يمنية برعاية أممية في السويد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات ترحب بعقد محادثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد، وأكد أن التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن سيحث على الاستفادة من استئناف العملية السياسية.

وقال قرقاش، في تغريدات باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الأوضاع في الحديدة هادئة والميناء يعمل بشكل طبيعي، ونعمل مع الأمم المتحدة على توسيع المساعدات الإنسانية في عموم اليمن».

وتابع: «تقوم الأمم المتحدة حالياً بتوزيع مبلغ 75 مليون دولار، قدمه التحالف، كرواتب للمعلمين، البالغ عددهم 135 ألفاً في المناطق المحررة، إلى جانب المناطق المحتلة من طرف الحوثيين. إن إلغاء خطاب الضمان من قبل البنك المركزي اليمني سوف يسهل دخول المزيد من الواردات الغذائية».

وختم تغريداته بالقول: «نرحب بعقد محادثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد. خلال اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبل. التحالف سيحث كل الأطراف على الاستفادة من فرصة استئناف العملية السياسية في اليمن. نتطلع إلى استضافة المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال هذا الأسبوع في أبوظبي».