مساعدات عاجلة من «الهلال» لأهالي الفجير بحضرموت

المصدر: حضرموت - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات إغاثية عاجلة على أبناء وأهالي منطقة الفجير في مديرية تريم بوادي حضرموت، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بسكان هذه المناطق.

وقامت فرق التوزيع التابعة للهيئة بتوزيع مجموعة من السلال الغذائية استهدفت 1400 فرد من الأسر المحتاجة والمعوزة وذوي الدخل المحدود في أحياء منطقة الفجير، وعبر المواطنون المستفيدون عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية الإماراتية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم، نظراً لفقدانهم مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، محمد عبيد الشامسي، حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين، خصوصاً الأسر الفقيرة والأشد فقراً، مشيراً إلى أن هذه السلال الغذائية تأتي استمراراً لبرنامج المساعدات الإنسانية الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت، إضافة إلى المناطق النائية التي تعاني ندرة الاحتياجات الأساسية.