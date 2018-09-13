اليمن يثمن مشاركة السودان الفاعلة ضمن تحالف دعم الشرعية

المصدر: الرياض ـ وكالات

ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، مشاركة السودان الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية، وما قدمه أبطال القوات المسلحة السودانية من نماذج شجاعة في التضحية والفداء.

جاء ذلك خلال لقاء الأحمر مع السفير السوداني لدى اليمن، الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، الذي تناول التطورات السياسية والميدانية والعلاقات بين البلدين، وما يشهده اليمن من مستجدات على الساحة الوطنية.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للسودان قيادة وحكومة وشعباً لما قدمه من تسهيلات لليمنيين المقيمين فيه، وما قدمه من دعم كبير ومساندة لليمن في شتى المجالات في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال الأحمر إن «علاقة اليمن بدول التحالف ومنها السودان عُمّدت بدماء الأبطال وسيسجل التاريخ هذه العلاقة في أنصع صفحاته، وستظل هذه المواقف الشجاعة عنواناً للإخاء والتلاحم العربي في مواجهة الأخطار الخارجية». من جانبه، أكد السفير السوداني استمرار دعم بلاده للحكومة الشرعية ووقوفها إلى جانب اليمن وتأييدها للمرجعيات الثلاث وإدانتها لكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون.