إحصائية انتهاكات ميليشيات الحوثي

المصدر: أحمد عابد - أبوطبي

زوّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الصحافيين بآخر إحصائية لانتهاكات ميليشيات الحوثي، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في 21 سبتمبر 2014 وحتى أغسطس 2018، والتي أظهرت أن:

- عدد القتلى بلغ 14 ألفاً و220 قتيلاً، منهم 1500 طفل، و865 من النساء.

- عدد المصابين بلغ 31 ألفاً و127، منهم 4080 من الأطفال، و4253 من النساء.

- عدد القتلى إثر زراعة الألغام وصل إلى 1593.

- عدد المصابين إثر زراعة الألغام من قبل الميليشيات الحوثية 1413، بينهم حالات إعاقة دائمة.

- لايزال في الاعتقال أكثر من 2875، تعرّض عدد منهم للتعذيب في سجون الميليشيات.

- عدد انتهاكات وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية بلغ 627 انتهاكاً تمثلت بقتل الصحافيين والإعلاميين بواقع 30 إعلامياً، والتهديد والاعتقال والاختطاف والملاحقة، ونهب وإغلاق القنوات الفضائية، وإيقاف الصحف، وحجب المواقع، ولايزال 17 صحافياً معتقلين، وعدد منهم تعرّضوا لمحاكمات غير قانونية، بالإضافة إلى استهداف القطاع الصحي والمنشآت الصحية والقطاع التعليمي، وتدمير المنازل باستهدافها بالقصف العشوائي، ونهب وإعاقة وصول المساعدات الإغاثية.