الجيش يحرّر مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بصعدة

المصدر: صعدة - سبأنت

حرّرت قوات الجيش الوطني، أمس، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال ركن توجيه «لواء القوات الخاصة» العقيد الركن أحمد المصعبي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن «قوات الجيش الوطني شنت، فجر أمس، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير قرية المشابيح (قريبة من سوق الملاحيط) والجبال المحيطة بها وتأمينها، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات».

وأضاف المصعبي «أن قوات الجيش بتحريرها لهذه المواقع تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الحوثية القادم من جبل دويب، الممتد من سلسلة جبال مران وصولاً إلى قرية المشابيح وجبال الخرشعي القريبة من سوق الملاحيط».

ولفت إلى أن المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي بغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.