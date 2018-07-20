الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً حوثياً

المصدر: الرياض – وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، «تحالف دعم الشرعية في اليمن» قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.