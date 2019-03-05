الجبير: من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سورية

المصدر: الرياض - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سورية، لافتاً إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة تشدد دوماً على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبراً أن من السابق لأوانه إعادة سورية إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن كندا لم تلغِ صفقة السلاح مع المملكة.

وأكد الجبير أنه تم بحث الوضع في سورية واليمن وملفات عدة، بينها التطرف والإرهاب. وأشار إلى أنه بحث العلاقات الثنائية مع روسيا، والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

فيما أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية. كما أعرب عن أمله أيضاً بالإسهام في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.

وقال لافروف: «نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية»، مشدداً على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيس في المرحلة الراهنة.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن الطرفين غير جاهزين.