«مراسلون بلا حدود» تطالب بحماية صحافيين محاصرين جنوب سورية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الأمم المتحدة بالتدخل لحماية عشرات الصحافيين المحاصرين جنوب سورية، والذين يخشون التعرض لأعمال انتقامية من قبل النظام.

وأعلنت المنظمة في بيان أن عشرات الصحافيين محاصرون في جنوب سورية منذ أن استعادت قوات النظام محافظة درعا، وأعرب بعضهم للمنظمة عن خشيتهم من التعرض للتصفية أو السجن ما إن يبسط الجيش السوري سيطرته التامة على المحافظة.

وقالت المنظمة إن الصحافيين الذين غطوا بدايات الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأسهموا في توثيق انتهاكات النظام لحقوق الإنسان «يواجهون خطر» اعتبارهم من المعارضة، وبالتالي التعرض لأعمال انتقامية شديدة القساوة.

وتعرب المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة عن قلقها إزاء مصير لائحة أعدها الصحافيون أنفسهم تضم 69 شخصاً معرضين لخطر كبير في القنيطرة ودرعا.

وأعلنت المنظمة أن هؤلاء مراسلون لمحطات وشبكات إعلامية ومنظمات محلية وأجنبية.