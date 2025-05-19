أميركا.. الترفيع في مكافأة القبض على مساجين فارين من سجن "نيو أورليانز"

رفع المسؤولون الأميركيون من قيمة مكافأة القبض على سبعة مساجين فروا من سجن في نيو أورليانز، تمكنوا من الهرب عبر فتحة خلف مرحاض.



وقال العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) جوناثان تراب في مؤتمر صحفي، الأحد، إن 7 من الرجال العشرة مازالوا طلقاء وأن مكتب التحقيقات يعرض 10 آلاف دولار مكافأة مقابل كل سجين بدلا من 5 آلاف دولار التي كان قد أعلن عنها سابقا.

وقال إنه يعتقد أن أفرادا من العامة ربما يساعدون الرجال الهاربين.



وتتراوح أعمار الفارين بين 19 و 42 عاما ويواجهون مجموعة متنوعة من التهم بما في ذلك الاعتداء المشدد والاعتداء المنزلي والقتل.



وجاء الإعلان في الوقت الذي دخلت فيه ما لا يقل عن 12 وكالة إنفاذ قانون اليوم الثالث من البحث.

ومكافأة مكتب التحقيقات الاتحادي تضاف إلى مكافآت قدرها 5 آلاف دولار يقدمها مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والفي دولار من منظمة مكافحة الجريمة في الولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم شرطة ولاية لويزيانا إن الوكالة غير قادرة على تقديم تفاصيل حول نطاق وهدف التحقيق لأسباب أمنية.

وأضاف المتحدث أن فرقة عمل متعددة الوكالات تمشط المنطقة بحثا عن الهاربين المتبقين.