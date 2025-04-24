صورة وزير سوري "ينتظر بالدور" تحصد تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل

حصدت صورة لوزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل ظهر فيها واقفا في صف وسط الناس بانتظار إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي، تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبروا مشهد الوزير وهو "ينتظر بالدور" غير معتاد في سورية من قبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الوزير عبدالسلام هيكل، يقف وسط الناس بانتظار إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي، على اعتبار أنها "سابقة" في سورية.

وحصدت الصورة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل لغرابة المشهد الذي إعتبره البعض اعتبره غير معتاد في سورية، حيث اعتاد الناس خلال السنوات الماضية أبان حكم الأسد على مسألة التعامل المختلف وإعطاء الأولوية للمسؤولين على حساب المواطنين.