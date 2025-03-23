أكثر من 3 ملايين مصل في الحرم ليلة 23 رمضان

استقبل المسجد الحرام في يوم 22 رمضان وليلة الثالث والعشرين، أكثر من 3 ملايين مصلٍ.

وأوضح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن 592.1 ألف زائر أدوا صلاة الفجر في المسجد الحرام في يوم 22 رمضان، ونحو 518 ألفا أدوا صلاة الظهر، ونحو 547.7 ألف أدوا صلاة العصر، ونحو 710.5 ألف أدوا صلاة المغرب، و732.7 ألف أدوا صلاة العشاء والتراويح.

وأشار إلى أن إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية بلغ 662.5 ألف معتمر في يوم 22 رمضان وليلة 23 رمضان، بواقع 235.8 ألف معتمر من باب الملك عبد العزيز، و32.3 ألف معتمر من باب السلام، و69.6 ألف معتمر من باب الحديبية، و111.4 ألف معتمر من باب العمرة، و172.7 ألف معتمر من باب الملك فهد.