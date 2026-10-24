محمد بن راشد: نحتفي الخميس المقبل بمشاركة 40 مليون طالب في تحدي القراءة العربي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفاء يوم الخميس المقبل بالطلبة المشاركين في تحدي القراءة العربي، الذي استقطب أكثر من 40 مليون طالب من 160 ألف مدرسة حول العالم.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نحتفي الخميس القادم بإذن الله بأكثر من 40 مليون طالب من 160 ألف مدرسة حول العالم شاركوا معنا في أكبر مسابقة دولية للقراءة.. تحدي القراءة العربي".

وأضاف سموه: "ستبقى القراءة أنبل رسالة من السماء، وأجمل رياضة للعقل، وأسرع طريقة لنهضة الأمم والشعوب… وسنبقى داعمين لها ومحافظين على رسالتها بإذن الله".