رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعمّ الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.