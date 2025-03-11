خروج كوميدي لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (شاهد)

نشرت وسائل إعلام كندية صورة غريبة لرئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو عند خروجه من مجلس العموم (البرلمان) في أوتاوا.

وظهر جاستن ترودو في الصورة يحمل كرسيا ومخرجا لسانه بطريقة مرحة.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم التقاط الصورة عقب لقائه محافظ البنك المركزي السابق مارك كارني والذي حقق فوزا ساحقا ليصبح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا ورئيس الوزراء الجديد أمس الإثنين.

وكانت استقالة ترودو الرسمية بمثابة نهاية لفترته رئيساً للوزراء ونائباً في البرلمان، على الرغم من أن الكرسي الذي حمله كان يعبر عن تقليد يرمز إلى الرحيل، أكثر من كونه احتجاجاً.

وانتشرت الصورة، التي يظهر فيها ترودو، مخرجا لسانه، وهو يحمل الكرسي، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تمت مشاركتها بشكل واسع من قبل المؤيدين والمنتقدين على حد سواء.

وأشاد المتابعون بحس الفكاهة لدى ترودو خلال عملية الانتقال الجادة للسلطة.

واعلن مارك كارني أنه سيتسلم منصبه سريعا من جاستن ترودو، من دون تأكيد موعد إتمام ذلك.

وصرح كارني لصحافيين غداة انتخابه على رأس الحزب الليبرالي "تحدثت للتو طويلا مع رئيس الوزراء حول القضايا المتصلة بانتقال (السلطة). سيكون الأمر سريعا".

وتطرق الرجلان أيضا الى "المسائل الاكثر أهمية بالنسبة الى البلاد، وخصوصا العلاقات الكندية-الاميركية". لكن كارني رفض الادلاء بالمزيد ما دام لم يتسلم منصبه بعد.