السيسي للمصريين:|«الضنا غالي قوي والشر مابينتهيش»

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى في رسالة وجهها للمصريين في عيد الشرطة اليوم، إن الشر لا ينتهى.

وأضاف السيسى، خلال مداخلته باحتفالية عيد الشرطة الـ73 : "بقول للمصريين الضنا غالى قوي لكن شوف الأم قدمت الضنا إزاى؟ وبتقول إيه دلوقتى؟ وهى واقفة قدامنا.. ، شوفوا ده وما تنسهوش وحافظوا على بلادكم».

وتابع السيسي: «بشكر كل الناس في مصر اللي قدموا وضحوا، وزي ما اتقال دلوقتي في أوبريت إن الشر ما انتهاش والشر ما بينتهيش وطول ما هي الدنيا موجودة فيها شر، لكن فيه ناس بفضل الله قاعدة بتحمي وتحافظ، أيوة بيبقى فيه ثمن، وثمن صعب، وممكن يكون مؤلم وقاسي خاصة على الأسر، ولكن في النهاية هذا الثمن هو ثمن اسقرار وحياة 106 ملايين، و9 ملايين ضيف، أي حوالي 120 مليون».