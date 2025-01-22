"كيف حال كيم جونغ أون؟".. سؤال مفاجئ من ترامب لجنود أميركيين

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سؤالا مفاجئا لأفراد الجيش الأميركي المتمركزين في كوريا الجنوبية، حيث استفسر عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وتواصل ترامب الإثنين عبر الفيديو مع نحو 20 من عناصر الجيش، وسألهم: "كيف حال كيم جونغ أون؟".

وقال ترامب في مكالمته عبر الأقمار الصناعية مع الوحدة العسكرية: " كيف تسير الأمور هناك؟ رغم أنني أقمت علاقة جيدة معه، فإنه شخص صعب المراس".

وأضاف ترامب في حديثه عن زعيم كوريا الشمالية: "إنه يمتلك قوة نووية حاليًّا، لكننا تعايشنا معًا. وأعتقد أنه سيكون سعيدا بعودتي".

وتستضيف كوريا الجنوبية نحو 30 ألف جندي أميركي.