الحُمى تُدخل بيل كلينتون المستشفى

قال نائب كبير موظفي كلينتون أنجيل أورينا إن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون دخل المستشفى بسبب الحمى.

وأكد أورينا لوسائل إعلام أميريكية: "لقد تم إدخال كلينتون إلى مستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي لإجراء الفحوصات والمراقبة بعد إصابته بالحمى".

وأضاف: "أنه في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".

وقال مصدر مقرب من كلينتون إن الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما سيكون بخير.