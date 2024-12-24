الحُمى تُدخل بيل كلينتون المستشفى
قال نائب كبير موظفي كلينتون أنجيل أورينا إن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون دخل المستشفى بسبب الحمى.
وأكد أورينا لوسائل إعلام أميريكية: "لقد تم إدخال كلينتون إلى مستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي لإجراء الفحوصات والمراقبة بعد إصابته بالحمى".
وأضاف: "أنه في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".
وقال مصدر مقرب من كلينتون إن الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما سيكون بخير.
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