بعد علاقة متوترة و "حظر".. زوكربيرغ يتناول العشاء مع ترامب

تناول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب العشاء، أمس، مع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، في نادي مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، المملوك لترامب.

وشهد اللقاء اجتماعاً غير مألوف بين مؤسس "فيسبوك" والرئيس السابق، الذي سبق أن مُنع من استخدام منصة التواصل الاجتماعي هذه.

وقال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائباً لكبير موظفي البيت الأبيض في ولاية ترمب الثانية، إن زوكربيرغ يريد، مثل غيره من قادة الأعمال الآخرين، دعم خطط ترامب الاقتصادية، ويسعى إلى تغيير النظرة إلى شركته بعد علاقة متوترة مع ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأضاف ميلر، في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» حول الاجتماع: "من الواضح أن مارك لديه مصالحه الخاصة، ولديه شركته الخاصة ولديه جدول أعماله الخاص، لكنه أوضح أنه يريد دعم التجديد الوطني لأميركا تحت قيادة ترامب".

وأكد متحدث باسم "ميتا" أن زوكربيرغ وترمب التقيا، يوم أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن مؤسس "فيسبوك" دُعي لتناول العشاء مع الرئيس المنتخب وأعضاء آخرين من فريقه للحديث عن الإدارة المقبلة.

وتم حظر ترامب من "فيسبوك" في أعقاب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي. واستعادت الشركة حسابه في أوائل عام 2023.