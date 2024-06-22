لسلكوكهم السيء مع الحيوانات.. حظر دخول 12 سائحا لمركز الباندا العملاقة بالصين مدى الحياة

مُنع عشرات السيّاح من دخول قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة في الصين، لمدى الحياة، وذلك بسبب سلكوكهم السيء مع الحيوانات.

وقد حُرّرت مذكرة حظر دخول المركز لمدى الحياة بحق 12 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 26 و61 عامًا، وفق ما جاء في منشور على حساب قاعدة الأبحاث الرسمي على تطبيق WeChat.

وورد في منشور WeChat أنّ الزوّار ذوي السلوك السيئ "أُلقِيَ القبض عليهم وهم يرمون براعم الخيزران، أو أعواد المصاصات، أو السجائر، أو البيض، أو الخبز، ويبصقون في منطقة اللعب الخارجية لحيوانات الباندا، في مناسبات مختلفة".

وأضاف المنشور أنّ حيوانات الباندا جميعها بخير وتتمتّع بصحة جيدة.

ولم تحدّد قاعدة الأبحاث علنًا هوية الضيوف المحظورين أو جنسياتهم. وأوضح منشور WeChat أن السيّاح لم يكونوا معًا، فقد وقعت الجرائم بين أبريل ويونيو من هذا العام.

ويمكن للزائر الحصول على معلومات مفصلة حول القاعدة، إحدى مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في تشنغدو، على موقعها الإلكتروني.

وجاء في إحدى الملاحظات: "يرجى الانتباه إلى سلامتك وسلامة الحيوانات. ابقَ هادئًا وابتعد عن الحيوانات؛ يحظر إلقاء القمامة، والبصق، وإلقاء الطعام في مجال النشاط الحيواني، وغيرها من السلوكيات التي تهدد سلامة الحيوانات".

وأشارت الإرشادات إلى أنّ كسر هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى "معاقبة المخالفين بدرجات مختلفة من العقوبات، مثل الانتقاد والتثقيف، ومنعهم من دخول الحديقة خلال عام واحد، أو مدة خمس سنوات، أو لمدى الحياة، وهكذا".

وكانت افتتحت قاعدة تشنغدو البحثية لتربية الباندا العملاقة عام 1987، في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين. وحدد موقعها الإلكتروني أهداف المركز التي تسعى كي "يكون منشأة بحثية عالمية المستوى، ومركزًا لتعليم كيفية الحفاظ على البيئة، ووجهة سياحية تعليمية دولية".

وتم تصميم القاعدة لإعادة إنشاء الموطن الطبيعي لحيوانات الباندا العملاقة، وموطنها الأصلي الصين.

أما الإجراءات المتطرفة التي يشارك فيها العلماء سعيًا منهم لإنشاء هذه البيئة فتتمثّل بارتدائهم أزياء الباندا التي يتم رشها ببول الباندا بهدف "الاندماج".

في عام 2018، قام الصندوق العالمي للحياة البرية بترقية حيوانات الباندا العملاقة من حيوانات "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للخطر".

وهناك ما يقدر بنحو 1800 الباندا يعيشون في البرية اليوم.