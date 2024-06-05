منها قناة "سي إن إن" وباريس هيلتون.. اختراق حسابات شركات ومشاهير على "تيك توك"

استهدف متسللون صفحات العلامات التجارية والمشاهير على تطبيق "تيك توك"، عن طريق روابط ضارة عبر رسائل خاصة لاختراق الحسابات البارزة.

وقال تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة "بايت دانس"، إنه اتخذ خطوات للتخفيف من حدة الحادث ومنع حدوثه مرة أخرى.

وأكدت الشركة أن متسللين اخترقوا حسابات عديدة معروفة مثل حساب قناة "سي.أن.أن" الإخبارية، على الرغم من رفض متحدث باسمها الكشف عن القائمة الكاملة للحسابات التي تم استهدافها أو اختراقها، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وكشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون من بين المستهدفين بالهجوم الإلكتروني.

وقال متحدث باسم التطبيق إن "عدد الحسابات التي تم اختراقها صغير جدا".

وقال المتحدث في بيان: "فريقنا الأمني على علم بالاستغلال المحتمل الذي يستهدف عددا من حسابات العلامات التجارية والمشاهير".

وتابع "لقد اتخذنا إجراءات لوقف هذا الهجوم ومنع حدوثه في المستقبل.. نحن نعمل بشكل مباشر مع أصحاب الحسابات المتأثرة لاستعادة الوصول إليها".

وتواجه "بايت دانس" ومقرها الصين، حاليًا موعدًا نهائيًا لبيع "تيك توك" وسط مخاوف من أن الحكومة في بكين قد تؤثر على خوارزمياته أو تجمع معلومات حساسة حول المستخدمين الأميركيين، وفقا للسلطات الأميركية.

رفعت "بايت دانس" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لمحاولة منع البيع القسري.

ويستخدم أكثر من 170 مليون أميركي التطبيق كل شهر.

ويأتي اختراق "تيك توك" في وقت كانت فيه العديد من الشركات الأخرى أهدافا للهجمات الإلكترونية.