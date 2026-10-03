قرقاش: العملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن مواجهة التطرف لم تنته

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وأن تبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه.

وقال قرقاش في حسابه على "إكس": "صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه. والعملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته."

وأضاف: "هنا تتأكد أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم فلا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، فالأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف."