قرقاش: التصنيف الائتماني المتميز للإمارات يعزز الثقة الدولية باقتصادنا

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن التصنيف الائتماني المتميز لدولة الإمارات من وكالة "فيتش" العالمية، يعكس متانة مركزها المالي وقوة أصولها السيادية وصلابة اقتصادها الوطني.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "التصنيف الائتماني المتميز لدولة الإمارات من وكالة "فيتش" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة مركزنا المالي وقوة أصولنا السيادية وصلابة اقتصادنا الوطني. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل الأزمة الإقليمية، إذ تعزز الثقة الدولية باقتصادنا، وتؤكد نجاح سياساتنا المالية والاقتصادية بعيدة المدى."

وتابع قرقاش قائلا: "الإمارات تزداد قوة أمام التحديات وثقة بمستقبلها وثباتاً في مسيرة ازدهارها."