"تكتيك صبياني".. أميركا تعلق بسخرية على إسقاط كوريا الشمالية "بالونات القمامة" على جارتها

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عن إدانتها لإسقاط كوريا الشمالية بالونات بها قمامة على جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مبتسما في مؤتمر صحفي: "أدين ذلك، إدانة مطلقة، أي دولة ترمي القمامة في بالون على جيرانها".

ووصف إسقاط كوريا الشمالية نحو 1000 بالون مملوء بالقمامة على كوريا الجنوبية بأنه "تكتيك مثير للاشمئزاز وغير مسؤول وصبياني" ودعا حكومة كوريا الشمالية إلى التوقف.

وقال إنه "لا يعرف ما إذا كانت بالونات القمامة تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أم لا".

وكان مسؤول من المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية قال، أول من أمس، إنهم سيتخذون "إجراءات لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها المزيد من بالونات القمامة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل وصف، الخميس، البالونات بأنها "مزعزعة للاستقرار واستفزازية".