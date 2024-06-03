ترامب يطلق حسابه على "تيك توك".. ومنشوره الأول يحصد ملايين المشاهدات

انضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى منصة "تيك توك"، حيث نشر أول فيديو له من مباراة UFC في نيوجيرسي.

ويعد قرار ترامب بالانضمام إلى "تيك توك" بمثابة تغيير جذري لموقفه خلال فترة رئاسته بأن شركة التواصل الاجتماعي ترتبط بالصين وتشكل "تهديدًا للأمن القومي".

وحصل الفيديو الأول الذي نشره ترامب على 2.2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 1:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم أمس.

واكتسب الحساب 3.3 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية، وهذا أكثر من ستة أضعاف متابعي حساب حملة بايدن، الذي أطلق في فبراير.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أي جبهة دون حماية... هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".

ويشار إلى أنه في عام 2020، حاول ترامب حظر منصة تيك توك بأمر تنفيذي دون جدوى.