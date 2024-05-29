اليونان.. طائرة إخماد حرائق تسقط أطنانا من المياه فوق فندق بطريق الخطأ

أخطأ قائد طائرة تستخدم لإخماد الحرائق وأسقط حمولة الطائرة من المياه، والتي كانت تزن عدة أطنان، فوق أحد الفنادق أثناء رحلة تدريبية فوق البحر حول بمنطقة خالكيذيكي لقضاء العطلات في اليونان.

ونشرت محطة "سكاي" اليوم الأربعاء لقطات للحادث الذي وقع أمس.

وأظهر مقطع الفيديو المياه وهي تسقط على لسان بحري، وعلى الفندق بدلا من البحر.

وقال مدير الفندق للمحطة "أصيب الناس بالذعر، وحدثت بعض الأضرار، ولكن لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى".

وطوال فترة بعد ظهر أمس، قامت طائرات إخماد الحرائق بشكل متكرر بتحميل المياه لأغراض التدريب، ثم اسقاطها في البحر.

وأفادت تقارير إعلامية يونانية بأنه لم يحدث مثل هذا الحادث من قبل على الإطلاق.