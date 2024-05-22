الداخلية المصرية تكشف حقيقة استبدال أموال مسافر أجنبي عبر مطار القاهرة بعملات محلية

تداول نشطاء على مواقع التواصل ادعاءات قدمها أحد المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي وما قاله عن تصريف عملات أجنبية كانت بحوزته إلى العملة المحلية "الجنيه" قبل مغادرته إلى دولة أخرى.

وأظهرت كاميرا مراقبة في مطار القاهرة، بمقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية على صفحتها بمنصة "أكس"، حقيقة ما حدث مع الشخص المسافر على حاجز تفتيش الحقائب بالمطار.

ولفتت الداخلية في تعليقات كتبت على مقاطع الفيديو المأخوذة من زوايا مختلفة بدء من دخول المسافر المطار إلى تفتيشه و"توجيهه للالتزام بالحد المالي المسموح به" إلى "خضوعه لإجراءات التفتيش مرة أخرى" في حين "يحتفظ المسافر بالمبلغ المالي في يده خلال التفتيش" وفقا لما ذكرته الداخلية على الفيديو.

وقالت الداخلية المصرية في تعليق على مقطع الفيديو: "وزارة الداخلية: كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات (أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية-) والتي زعم خلالها استبدال أمواله -عملات أجنبية إلى عملات محلية- حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على اختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".