فتح شارع القصر الإمبراطوري أمام الجمهور بمناسبة موسم أزهار الكرز

تم فتح شارع إينوي بالقصر الإمبراطوري في طوكيو أمام الجمهور، اليوم السبت، بمناسبة موسم أزهار الكرز أو "ساكورا".

وأفادت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية بأن هناك 102 شجرة ساكورا بطول الشارع، وبينها نوعا سومي-يوشينو وساتوزاكورا.

ويمكن للزوار دخول الشارع الذي يبلغ طوله 750 مترا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حتى 31 مارس.

ويتم فتح الشارع أمام الجمهور العام مرتين سنويا، في الربيع والخريف تزامنا مع موسمي أزهار الكرز وأوراق الشجر الخريفية، على الترتيب.

وبدأت فعالية فتح الشارع النصف سنوية في 2014 إحياء لذكرى الميلاد الثمانين للإمبراطور الياباني حينها أكيهيتو.