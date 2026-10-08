خفض التأخير إلى 90 ثانية.. «طرق دبي» تفتتح تقاطع المركز التجاري السطحي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقاطع المركز التجاري السطحي، ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ومن شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، ويوفر حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل، ومن شارع الشيخ راشد باتجاه منطقة ديرة.

ويسهم تحويل الدوار إلى تقاطع سطحي في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتقاطع، وخفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية.