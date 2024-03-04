الهند.. شاب ينتحل شخصية ضابط شرطة ليغشش أخته في امتحان الثانوية العامة

ألقي القبض على رجل هندي لارتدائه زي الشرطة وانتحال شخصية ضابط شرطة لمساعدة أخته على الغش في امتحان الثانوية العامة.

بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في ولاية ماهاراشترا الهندية، في 21 فبراير، وهي لحظة محورية يخشاها كل الطلاب، ما دفع هذين الأخوين للاحتيال في سبيل النجاح.

دخل رجل يبلغ من العمر 24 عامًا إلى المدرسة الثانوية في بلدة باتور مرتديًا زي ضابط شرطة كاكي اللون ، مع هدف واضح للغاية - مساعدة طالبة واحدة، أخته، على اجتياز الامتحان الصعب من خلال تمرير أوراق الغش لها.

وخطط للتسلل إلى مركز الامتحان بحجة للإشراف على الطلاب وإعطاء أخته المعلومات اللازمة لاجتياز الامتحان. إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها.



تمكن الشرطي المزيف من دخول المدرسة بسهولة وكان يستعد لتنفيذ خطته عندما وصل مفتش الشرطة الحقيقي وفريقه.

وعند رؤيتهم، حاول الشرطي المزيف إلقاء التحية على زملائه، ولكن أثارت إيماءاته المحرجة الشكوك على الفور.

وعندما بدأ رجال الشرطة الحقيقيون بفحص دقيق لزي الشاب البالغ من العمر 24 عامًا لاحظوا كثرة التناقضات والأخطاء.

أولاً، لاحظوا أن الشارة التي تحمل اسمه على زيه الرسمي غير صحيحة، ثم لاحظوا أن نوعية زيه الرسمي كانت رديئة.

وعند مواجهته وتفتيشه وجدوا في جيوبه مجموعة من أوراق الغش المخصصة لأخته التي كانت في القاعة تقدم امتحان الثانوية العامة.

تم القبض على الشرطي المزيف البالغ من العمر 24 عاماً وتم اتهامه بانتحال شخصية موظف حكومي.

وهو الآن يواجه خطر قضاء بعض الوقت خلف القضبان في السجن بسبب حيلته.

في بلد قد يكون فيه الضغط من أجل التفوق الأكاديمي هائلاً، أصبحت حالات الغش وانتحال الشخصية وحتى تسريبات المواد الدراسية شائعة جدًا.

يعتقد الكثيرون أن النظام يحتاج إلى إصلاح شامل، مع التركيز على المراقبة وإجراء فحوصات أكثر صرامة.