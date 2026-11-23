أعلن وزير التعليم في كوريا الجنوبية، أمس، استقالته على خلفية فضيحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي التي كُشف عنها، الأسبوع الماضي، قبيل إجراء امتحانات القبول الجامعي السنوية.

وساد القلق في البلاد من الاستعانة بالتقنيات الجديدة للغش في امتحانات القبول الجامعي، المعروفة باسم «سونانغ»، بعد اعتراف الحاصل على المركز الأول في امتحان قبول لمحاسبي الضرائب بأنه استخدم كاميرا دقيقة وهاتفاً ذكياً لتحقيق نتيجة شبه كاملة.

ويُنظر إلى امتحان «سونانغ»، الذي يستغرق نحو تسع ساعات، باعتباره بوابة للالتحاق بالجامعات المرموقة والحصول على وظائف ذات رواتب مجزية، بل وحتى تعزيز فرص الزواج في مجتمع يتسم بمنافسة شديدة.

ودفع هذا الاعتراف المسؤولين إلى المسارعة لاتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك حجب شبكات الواي فاي ووضع ملصقات على أزرار القمصان خوفاً من احتوائها على كاميرات، إلا أن وزير التعليم تشوي كيو جين واجه صعوبة في طمأنة الرأي العام قبل موعد الامتحان.

وفي ردّ على سؤال خلال جلسة استماع برلمانية، الإثنين الماضي، حول ما إذا كان واثقاً من قدرة السلطات على ضبط من يحاولون الغش، أجاب الوزير البالغ 72 عاماً: «نظراً لتقدمي في السن، لست واثقاً من قدرتي على ذلك».