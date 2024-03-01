إصابة 19 شخصا بحادث دهس في بولندا

أصيب 19 شخصا بجروح الجمعة عندما دهست سيارة عددا من الأشخاص في ممر للمشاة في مدينة شتيتين بشمال غرب بولندا، على ما أفاد مسؤولون أكدوا أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب.

وقال حاكم المنطقة آدام رودافسكي لصحافيين "بين الجرحى ستة أطفال وشخصان إصابتهما حرجة" مضيفا "أوقف الشخص الذي تسبب بالحادث"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم الشرطة بافل بانكاو إن السائق مواطن بولندي يبلغ 33 عاما مؤكدا أن الحادث "ليس عملا إرهابيا" مشيرا إلى أن عدد الجرحى قد يتغيّر.

وأوضح "صدم الرجل الذي كان يقود سيارة فورد فوكس مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون الترام" عند تقاطع رئيس في شتيتين في ممرات مشاة.

وتابع "تشير التحليلات الأولى إلى أنه لم يكن تحت تأثير كحول أو مخدرات".

بحسب التحقيقات الأولية، دهست السيارة المسرعة حشد المارة في وسط شتيتين قبل أن تصطدم بثلاث سيارات أخرى.