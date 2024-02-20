مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين بسبب انهيار مبنى سكني في لبنان

لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات التابعة لقضاء عاليه في محافظة جبل لبنان.



وفقًا لتقارير الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الضحايا يشملون امرأتين ورجلًا مسنًا وطفلًا.

وأكدت فرق الإنقاذ أن هناك 17 شخصًا لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى، حيث تعمل الفرق المتخصصة جاهدة لسحبهم.



تسبب في انهيار المبنى هطول أمطار موسمية غزيرة خلال الأيام الأخيرة في لبنان.

ووفقًا للجهات المعنية، كان المبنى غير آمن وتم إخلاؤه منذ عامين بسبب مخاوف من ضعف الأساسات.



وعلى الرغم من ذلك، قام صاحب المبنى بتأجير الشقق لعائلات سورية.



يشير رجال الإنقاذ إلى أن معظم سكان المبنى هم مواطنون سوريون.

وأوضح العميد ريمون خطار أنه تم إنقاذ سيدتين واستخراج جثة طفل من موقع الحادث.



في وقت سابق هذا الشهر، شهدت نفس المنطقة انهيارًا آخراً لمبنى، ولكن لم يصب أحد بأذى بعد إجلاء السكان بسبب مخاوف من عدم سلامة المبنى.

يستضيف لبنان حوالي 805,000 لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك، يتجاوز العدد الفعلي ذلك بكثير، حيث يُقدر بين 1.5 مليون و2 مليون لاجئ.