بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة تسعينية من زلزال اليابان

استطاعت فرق الإنقاذ في اليابان انتشال امرأة في التسعينات من عمرها حية من منزل منهار في غرب البلاد، اليوم، بعد 124 ساعة من زلزال كبير ضرب المنطقة، بحسب أسوشيتد برس.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا، وانهارت العديد من المباني وتدمرت البنية التحتية.

وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016، وفق وكالة رويترز.

ونجت المرأة في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا بعد خمسة أيام على الزلزال الذي ضرب المنطقة الاثنين.