شاهد.. وزير سعودي يقدم فريق عمله بطريقة طريفة ويفاجئ موظفتين (فيديو)

أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بفريق العمل في ملتقى الحكومة الرقمية، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزيرعبدالعزيز في مقطع الفيديو الذي بثته قناة "الإخبارية" السعودية، خلال تقديمه ، لفريق العمل "بطريقة طريفة" في ملتقى الحكومة الرقمية: “نفاخر بفريق عملنا، بناتنا وأبنائنا، زميلاتنا وزملائنا."

وأضاف: “أريد أن أشير إلى فتاتين، بكل فخر أقول واجب علي أن أقول هذولا هما اللي يدرسوني."

وأشار إلى فتى آخر قائلا: “ولا أنسى محمد الخالدي، فيما مازح شابا آخر قائلا: “وعندنا شايبنا المخضرم اللي يقعد ويزن."

