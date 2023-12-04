زعيم كوريا الشمالية يدعو النساء إلى إنجاب المزيد من الأطفال

حض الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، نساء بلاده على وقف انخفاض معدلات الإنجاب من أجل تعزيز ما أسماه "القوة الوطنية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية اليوم الاثنين.

وجاءت مناشدة كيم للنساء من أجل إنجاب المزيد من الأطفال، خلال (مؤتمر الأمهات الوطني)، وهو الأول من نوعه الذي يعقد منذ 11 عاماً.

وقال كيم في كلمته الافتتاحية: "وقف الانخفاض في معدلات المواليد، وتوفير رعاية جيدة للأطفال، والتعليم، كلها شؤون يجب أن نحلها مع أمهاتنا".

وذكرت وكالة الإحصاء الحكومية في كوريا الجنوبية أن معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية، أو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها، بلغ 1.79 في عام 2022، بانخفاض عن الرقم 1.88 المسجل في عام 2014، ولا يزال هذا الانخفاض أبطأ مقارنة بنظيره المسجل في عام 2014.