بينهم طفلان.. 10ضحايا بتسرب مواد سامة في ولاية أميركية

قال مسؤولون، أمس السبت، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الغالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأميركية، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

كانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 غالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت، في وقت متأخر من يوم الجمعة، بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنغهام.

وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي، إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب 4 آلاف غالون، مما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاماً، وثلاثة من القتلى من العائلة نفسها. وتم نقل خمسة مصابين جواً إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغاً بالحادث «الذي شمل عدة مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية».