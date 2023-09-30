أمطار غزيرة تفاجئ نيويورك.. والطرق تتحول إلى بحيرات

شهدت مدينة نيويورك الأميركية، أحد أكثر الأيام صعوبة في الطقس منذ عقود، بعد هطول أمطار قياسية غزيرة على العديد من خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية للركاب، وتقطعت السبل بالسائقين على الطرق السريعة، بينما غمرت مياه الأمطار الأقبية وأغلقت صالة في مطار لاغوارديا لساعات.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول وعمدة المدينة إريك آدامز حالة الطوارئ، وحثا الناس على البقاء في أماكنهم، وأظهرت صور مواقع التواصل الاجتماعي وصول مستوى المياه إلى أعلى أبواب السيارات في الشوارع، بينما تحولت الطرق إلى بحيرات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن نحو 8.65 بوصة (21.97 سم) من الأمطار هطلت على مطار جون إف كينيدي بحلول ليل الجمعة، متجاوزة الرقم القياسي لأي يوم في شهر سبتمبر والمسجل خلال إعصار دونا في عام 1960.

وشهدت أجزاء من بروكلين أكثر من 7.25 بوصة (18.41 سنتيمترًا)، مع تسجيل بقعة واحدة على الأقل 2.5 بوصة (6 سنتيمترات) في ساعة واحدة، وفقًا لمسؤولي الطقس والمدينة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار السبت.

وجاء هطول الأمطار بعد عامين من بقايا إعصار إيدا الذي تسبب في هطول أمطار قياسية على شمال شرق البلاد ومقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في مدينة نيويورك، معظمهم في شقق الطابق السفلي التي غمرتها المياه، ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة، إلا أن عاصفة الجمعة أثارت ذكريات مخيفة.