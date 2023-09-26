بينهم 8 مهاجرين أفارقة.. 9 قتلى في حادث سير وسط تونس

قضى تسعة أشخاص بينهم ثمانية مهاجرين متحدرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء في حادث سير وقع ليل الأحد الإثنين في وسط تونس، وفق ما أعلن جهاز الحماية المدنية.

والحادث الذي أوقع أيضاً خمسة جرحى بينهم أربعة من أفريقيا جنوب الصحراء، وقع عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقلهم على طريق تربط بين مدينتي نصرالله ومنزل المهيري في ولاية القيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية في الولاية.

ويكثر في تونس هذا النوع من الحوادث، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يستخدم عمال كثر وسائل نقل غير ملائمة لكن منخفضة التكلفة للتوجه إلى العمل في الحقول.