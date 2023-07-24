مصر.. فيديو لضرب مواطن مصري على يد الشرطة التركية يثير ضجة

ثارت في مصر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يظهر قيام أفراد من الشرطة التركية بضرب مواطن مصري في الشارع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية أن الشخص الظاهر في الفيديو يدعى محمود محمد الشحات من مواليد 1984 بمحافظة القاهرة، وعزت توقيفه إلى كون جواز سفره منته الصلاحية منذ 2022، كما أنه عارض وقاوم الشرطة التركية، ما أدى إلى ضربه بهذا الشكل.

وتابعت المصادر نفسها أن الشرطة التركية اعتبرته مهاجرا غير شرعي، ووضعته في سجن الأجانب في إسطنبول حيث سجن الترحيلات، مؤكدة استنكارها لما تعرض له المصري من ضرب مُبرح، واستكملت: "أنه من بعد الانتخابات وفوز أردوغان، هناك حملة موسعة على كل الأجانب للقبض على المهاجرين غير الشرعيين".