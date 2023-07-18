طفل عمره 3 سنوات يقتل أخته الرضيعة بمسدس

قتل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أخته الرضيعة البالغة من العمر عاماً واحداً بمسدس ترك دون مراقبة في منزل في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن دوريات الشرطة عثرت على الرضيعة البالغة من العمر عاما واحدا تعاني من "إصابة دماغية".

ووفقاً لصحيفة "لوسوار"، تم نقل الطفلة إلى مستشفى بالومار، حيث توفيت متأثرة بجراحها بعد ساعة. وتعمل السلطات المحلية حالياً على جمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

ولم يتضح بعد من أبلغ عن حادثة إطلاق النار صباح أمس الاثنين أو أين كان والدا الطفلين وقت وقوع الحادث.