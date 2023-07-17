رئيس كوريا الجنوبية يأمر ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع أزمة الفيضانات

ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أصدر توجيهات اليوم الاثنين ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة بما يشمل تصنيف مناطق على إنها مناطق كوارث خاصة.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل ما لايقل عن 35 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وكان الرئيس، الذي يقوم حاليا بزيارة خارج البلاد، قد عقد اجتماعا عن بعد لبحث الاستجابة للكارثة وقال إن بعض المناطق أخفقت في اتخاذ إجراءات وقائية في ظل سوء أحوال جوية بالغة السوء.