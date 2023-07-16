زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم، أن زلزالا قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألاسكا.

وحذرت الهيئة في أعقاب الزلزال من موجة تسونامي، مشيرة إلى أن الزلزال ضرب في حوالي الساعة 6:48 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن مصدر الزلزال كان على بعد 55 ميلا جنوب غربي مدينة ساند بوينت بولاية ألاسكا.

هذا ولم تظهر إلى الآن تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية.