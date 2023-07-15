آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا بسبب الإضرابات

ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا، اليوم السبت، جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات طيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة بأوروبا.

في إيطاليا تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سطات المطارات وشركات الطيران.

كذلك ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومي السبت والأحد، جراء إضراب طياري شركة "راين إير" للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجا على ظروف العمل.

وترك الإضراب في إيطاليا نحو 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجا في العالم.

وتأتي الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها "إحدى الأشد على الإطلاق" مع حرارة في روما ستصل أقله إلى 40 درجة مئوية فيما ستصل في صقلية وسردينيا إلى 48 مئوية.

ودعا وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني المضربين إلى التحلي بالمنطق السليم من أجل عدم إلحاق ضرر بالملايين من العمال الآخرين والسياح.