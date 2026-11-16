«التوطين»: 8 شروط لتعويض التعطل عن العمل

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثمانية شروط لحصول الموظف على تعويض التعطل عن العمل، والاستفادة من التغطية التأمينية، شملت: ألا تقل مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين ضد التعطل عن 12 شهراً متواصلة، وألا يكون قد تقدم باستقالته، وألا يفصل لسبب تأديبي، وأن يكون قد ترك عمله بناء على إرادة صاحب العمل.

وتضمنت بقية الشروط، التي أوردتها الوزارة في منشور لها على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ألا تكون مطالبة العامل بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وأن يتم تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية وليس تاريخ الإلغاء، أو 30 يوماً من تاريخ الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا، وأن يكون العامل موجوداً في الدولة بشكل قانوني.

وأكدت الوزارة أن التحاق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، يؤدي إلى وقف صرف التعويض.

وأوضحت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل، وتشمل الفئات المؤهلة للاشتراك فيه المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي، بينما تضم الفئات المستثناة المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعمال بعقود مؤقتة، والأحداث دون سن 18، والمتقاعدين المستحقين للمعاش والملتحقين بوظيفة جديدة.

وأفادت بأن احتساب التعويض (التغطية التأمينية) يتم على أساس شهري بنسبة 60% من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر ستة أشهر السابقة للتعطل عن العمل)، وينقسم إلى فئتين، الفئة الأولى «الراتب الأساسي 16 ألف درهم أو أقل»، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 10 آلاف درهم شهرياً، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، والفئة الثانية «الراتب الأساسي أكثر من 16 ألف درهم» والحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 20 ألف درهم شهرياً وبحد أقصى ثلاثة أشهر، ولن تزيد مدة التعويض على 12 شهراً خلال كامل مدة خدمة العامل المستفيد في سوق العمل بالدولة، وذلك عن جميع المطالبات التي يقوم بتقديمها خلال المدة المذكورة.

وأوضحت الوزارة أن التزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية (سداد التعويض) ينتهي في حالتين، الأولى الوصول إلى أقصى تغطية تأمينية إجمالية، خلال مدة شهادة التأمين الواحدة، أو عن كل شهادات التأمين الصادرة للمؤمن عليه، خلال كامل الحياة الوظيفية للمؤمن عليه في دولة الإمارات، والحالة الأخرى في حال وفاة المؤمن عليه تنتهي التغطية التأمينية بتاريخ الوفاة.