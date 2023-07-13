"مأساوية للغاية".. تقتل طفلها بمخدر في رضاعته يكفي لقتل 10 أشخاص

اتهمت أم تبلغ من العمر 17 عاما أمس الأربعاء بالقتل غير العمد بعد وفاة رضيعها البالغ من العمر 9 أشهر بسبب تسمم الفنتانيل-وهي حادثة وصفها عمدة مقاطعة ناسو في ولاية فلوريدا، بيل ليبر، بأنها "رهيبة وحزينة ومأساوية للغاية"، لكنها أصبحت أكثر شيوعاً بين الأميركيين.

وقال ليبر "عندما أعطت الأم ابنها الرضاعة، أضافت ما اعتقدت أنه كوكايين لحمله على النوم، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي أنها كانت مخطئة".

وقال ليبر خلال مؤتمر صحافي:" لقد كان في الواقع فنتانيل. لقد وضعت الطفل في سريره لينام، ولم يستيقظ أبداً".

وتابع العمدة وتبدو عليه علامات الصدمة من تفاصيل تقرير الطب الشرعي: "من يجرؤ على فعل ذلك؟ أي أم هذه؟ هذا ليس طبيعياً. إنها مريضة نفسياً. إنه أمر يفوق مخيلتي لماذا تفعل الأم ذلك بطفلها".

وأضاف ليبر نقلاً عن الأم:" لا تعرف ما حدث. لقد وضعت الطفل في سريره لينام ولم تستطع إيقاظه".

وجد المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى المنزل الطفل على أرضية غرفة المعيشة، لا يتنفس. وتم نقل الطفل إلى المركز الطبي في ناسو وأعلن وفاته هناك.

وأضاف ليبر: "أظهر التحقيق أن الأم قررت أخذ قيلولة لأنها كانت متعبة وأعطت الطفل زجاجة قبل وضعه في سريره. بعد أن جاء تقرير الطبيب الشرعي يوم الثلاثاء، اتصل المحققون بالأم المراهقة التي غيرت قصتها، مرات عدة. أخيراً ذكرت أنها أضافت شيئا إلى الرضعة التي وجدتها في زجاجة حبوب في الحمام. ظنت الأم أنه كان الكوكايين، لكنه كان الفنتانيل. ووجد المحققون زجاجة حبوب منع الحمل فارغة أيضاً".

وقال ليبر:" تم الحكم على سبب الوفاة كجرعة زائدة من الفنتانيل. ذكر هذا التقرير أيضا أن 3 نانوجرام لكل مليلتر من الدم (من الفنتانيل) كافية لقتل شخص عادي مثلي أنا، وأن الطفل تناول حوالي 10 أضعاف هذه الكمية أي أنه تناول منها جرعة تكفي لقتل 10 أشخاص بالغين".

وصف ليبر الفنتانيل بأنه أحد أخطر المخدرات في أميركا، وهو أقوى 50 مرة من الهيروين. وأظهرت دراسة في يناير على الفنتانيل أن التسمم بالفنتانيل كان السبب الرئيسي للوفاة في عام 2021 بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.