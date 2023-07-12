"الانتظار لساعات" حجة مريض قتل جراحاً بالرصاص في غرفة الفحص

قالت الشرطة إن جراحاً في ولاية تينيسي الأميركية قُتل بالرصاص يوم الثلاثاء على يد مريض انتظر في العيادة "لساعات عدة" قبل تنفيذ الهجوم المستهدف.

وقُتل الدكتور بنجامين ماك في غرفة الفحص على يد مسلح مجهول في عيادة كامبل لجراحة العظام المزدحمة في كوليرفيل، وهي بلدة تبعد حوالي 30 ميلاً إلى الغرب من ممفيس.

وقال ديل لين، قائد شرطة كوليرفيل، في مؤتمر صحافي: "يبدو أن هذا حادث فردي"، مضيفًا من جميع المرضى والموظفين الموجودين في العيادة نجوا.

وأطلق مرتكب الجريمة النار من مسدسه وركض خارج العيادة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه دون وقوع حادث بعد خمس دقائق فقط من مقتل ماك.

قال لين إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته وعمره بعد، تم العثور عليه يحمل سلاحاً ناريًا وتم اعتقاله.

وفقا لسيرة عيادة ماوك، فإن الطبيب تخصص في جراحة الكوع واليد والمعصم وتفاخر بين المرضى بتصنيف عيادته 4.9 من 5 نجوم.

انضم إلى طاقم عيادة كامبل في أغسطس 2012، بعد ست سنوات من الانتهاء من التدريب في كلية الطب في جامعة تينيسي.

في الأسبوع الماضي فقط، تم إدراج الجراح من قبل مجلة ممفيس كجزء من قائمة أفضل الأطباء لعام 2023.