أعلنت «عيادات صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» وإحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دولة الإمارات، افتتاح مركزين جديدين للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي والعين، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات الوقاية والفحص الميسّرة والقريبة من أفراد المجتمع على مستوى الإمارة.

يقع المركزان الجديدان في مزيد مول بأبوظبي ومنطقة النود في العين، بما يعزز حضور «عيادات صحة» ويوسّع نطاق توافر خدمات الفحص الطبي للإقامة.

ويأتي افتتاح المركزين في إطار التوسع المستمر لشبكة «عيادات صحة» والتزامها بتقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية من المجتمعات التي تخدمها. ويواكب هذا التوسع النمو السكاني والتطور العمراني المتواصل، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويوفر مزيداً من الراحة للمتعاملين، مع ترسيخ دور الرعاية الصحية الأولية والوقائية باعتبارها نقطة اتصال رئيسية ضمن منظومة الرعاية الصحية على مستوى الإمارة.